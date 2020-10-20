Ход работ проверил Денис Голобородько Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Денис Голобородько, руководитель исполкома Алтайского реготделения «Единой России», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, вместе с представителями районной администрации проверил, как в Благовещенском районе реализуется партийный проект «Городская среда»

Сначала парламентарий побывал на территории школы №2 в поселке Благовещенка. Там благодаря проекту «Единой России» уже видны первые результаты благоустройства.

– Мы видим, что дети облюбовали новые игровые конструкции, а значит, как партийный проект «Городская среда» в целом, так и территория Благовещенской школы №2 в частности очень востребованы, – заметил Денис Голобородько.

Депутат также побывал в поселке Степное Озеро. Там в рамках партпроекта возродили историческую «Аллею Комсомола». Масштаб работ парламентарий также оценил положительно, вопросов не возникло.

Последним в списке было посещение Дома культуры «Химик». Здесь заменили крышу, инженерные коммуникации и установили современное оборудование.

– Без преувеличения, это грандиозный проект. Надеемся, что обновленный Дом культуры будет приносить радость жителям Степного Озера, – резюмировал Денис Голобородько.