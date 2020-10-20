Бийчанин потерял почти 60 тысяч рублей после установки программы на телефон

Телефон. Фото: pixabay.com

28-летний бийчанин скачал программу на телефон и потерял крупную сумму, сообщает краевое управление МВД.

Горожанину позвонили с номера начинающегося с 8495... . Неизвестный представился сотрудником финансового учреждения и сказал, что сейчас проводится проверка программного обеспечения банка. Для выполнения операции бийчанину нужно было скачать специальную программу.

Мужчина сделал все, как просил «специалист». В результате с его счета исчезли 57,5 тыс. рублей, а приложение из памяти телефона удалилось. О случившемся бийчанин сообщил в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

– Полицейские напоминают: прежде чем на слово верить неизвестным, которые представляются сотрудниками банка, обратитесь в финансовое учреждение, обслуживающее карту. Убедитесь в безопасности предлагаемых услуг, – резюмировали в ведомстве.

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