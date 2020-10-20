На Алтае женщина пострадала в опрокинувшемся автомобиле

ДТП на Алтае. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 20 октября опрокинулся автомобиль Nissan X-Trail. В аварии пострадала женщина-водитель, сообщает региональное управление МВД,

ДТП произошло около 00:02 часов в урочище "Ак-Арал" Онгудайского района, в двух километрах от Чуйского тракта. 31-летняя местная жительница управляла автомобилем Nissan X-Trail. Она не справилась с управлением и съехала с дороги, после этого автомобиль опрокинулся.

В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали в районную больницу. По предварительным данным, водитель управляла автомобилем с признаками алкогольного опьянения. В медицинском учреждении взяли анализ крови на наличие алкоголя.

– В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), – резюмировали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП

Теперь его будут судить (подробнее)