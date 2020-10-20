Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 октября 2020 года составило 659

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 20 октября скончались 659 человек с коронавирусом, в том числе 311 случаев от COVID-19, 344 случая – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли семь человек с коронаврусом: четыре – от COVID-19, три– по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 16783, в том числе 1233 ребенка до 17 лет включительно.

Напомним, из общего числа заболевших 260 случаев – завозные, в том числе 77 – из-за рубежа; 9 246 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 16 783 заболевших: 5 233 – у больных внебольничной пневмонией, 5 976 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 14254 человека, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 155 пациентов.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 591 тыс. человек, за прошедшие сутки – 6224.

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