Экс-начальника отдела «Сибприбормаша» обвиняют во взятке

Это была часть причитающейся ему взятки в 100 000 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бывшего начальника отдела капитального строительства «БП Сибприбормаш» обвиняют во взятке.

По данным следствия, в 2017 году он через посредника получил от директора одного из предприятий 95 тысяч рублей.

- Это была часть причитающейся ему взятки в 100 000 рублей (это значительный размер). Деньги предназначались за своевременное подписание актов приемки строительного объекта, хотя работы были выполнены не в полном объеме, - рассказали в региональном Следкоме.

Деньги были перечислены на банковский счет.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Дело расследовали по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за совершение незаконных действий). Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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