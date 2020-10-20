Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 октября 2020 года составило 16783

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 октября 2020 года выросло на 190 человек и составило 16783 случаев инфицирования, в том числе 1233 ребенка до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 865 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Число тяжелобольных – 364, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138.

– Кроме этого, 2 038 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 249 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 003 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отмечаютв опрештабе.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 62, Бийск –21, Славгород – 14, Заринск – 12, Рубцовск – 11, Новоалтайск и Первомайский район – 9, Калманский район – 8, Алейск и Кулундинский район – по 7 заболевших, Петропавловский и Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Благовещенский и Бурлинский районы – по 4 заболевших, Тальменский район и Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Хабарский и Алтайский районы – по 2 заболевших, Чарышский и Быстроистокский районы – по одному заболевшему.

К счастью, число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 155 человек. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 14254 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Томенко сравнил ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае с военной обстановкой

В течение недели в ковидных госпиталях появятся еще 970 коек (подробнее)