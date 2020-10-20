Алтайский браконьер застрелил косулю

Косуля. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Краснощековском районе Алтайского края полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа Росгвардии задержали браконьера, сообщает региональное управление МВД,

Полицейские установили, что косулю застрелили в минувшие выходные на территории Чарышского района. Задержанный мужчина рассказал, оружие ему досталось в наследство от прадеда.

Браконьер не стал отрицать свою вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы в соответствии со статьей 258 УК РФ «Незаконная охота».

Ранее мы сообщали, что полицейские продолжают выяснять обстоятельства браконьерства в Шелаболихинских угодьях. Жертвами горе-охотников стали лосиха и три ее годовалых детеныша. Семейство мирно гуляло по осеннему лесу, не боясь человека.

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