ВТБ Лизинг вошел в число компаний с лучшей корпоративной культурой

АО ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) стал призером премии «Хрустальная пирамида-2020», заняв 2 место в номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры». Компания получила награду за проект в рамках интеграции в корпоративно-инвестиционный бизнес Группы ВТБ, который предусматривал перестройку бизнес-процессов и идеологическую трансформацию команды, а также изменение подходов к управлению персоналом и корпоративной культуре.

В рамках представленного проекта в ВТБ Лизинг были проведены организационные, идеологические и культурные изменения: выстроена эффективная модель управления персоналом, система администрирования и подбора кадров, внутреннего обучения, развития, оценки персонала, постановки целей и их адаптации к стратегическим целям бизнеса. Также успешно были внедрены новые технологии и форматы взаимодействия с сотрудниками, автоматизированы HR-процессы.

«Для ВТБ Лизинг это первая награда в области управления человеческим капиталом, и мы рады, что результаты нашей работы и вклад в развитие бизнеса высоко оцениваются профессиональным сообществом. Перед нами стояла сложная, но интересная задача, с которой мы успешно справились благодаря внутренней готовности меняться и менять процессы вокруг нас, благодаря слаженной работе команды и поддержке коллег из Группы ВТБ. Департамент HR смог стать для бизнеса партнером в достижении стратегических целей, и мы намерены продолжать работать сообща, чтобы добиваться новых успехов», - сказала директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис на торжественной церемонии вручения премии.

Премия «Хрустальная пирамида» учреждена Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в сотрудничестве с РСПП в 2011 году и вручается организациям, которые вносят заметный вклад в развитие HR-направления и внедряют передовые методы и технологии в области управления человеческим капиталом. Номинанты определяются закрытым голосованием профессионального жюри.