Житель Алтайского края увидел жену в кровати с другим и убил соперника

Потерпевший скончался. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Тальменского района обвиняют в убийстве знакомого из ревности. Мужчина увидел жену в кровати с другим и не смог себя сдержать, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, вечером 16 октября в одном из сел Тальменского района мужчина зашел в гости к своему знакомому. В доме односельчанина он увидел, что его жена вместе с одним из жителей села находятся в кровати.

–Движимый чувством ревности, злоумышленник ножом нанес одно ранение сопернику. От полученных травм 66-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – отмечают в ведомстве.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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