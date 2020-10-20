Директора алтайской компании обманули на 500 тысяч рублей при покупке топлива

Мужчина потерял полмиллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае директор транспортно-экспедиционной компании хотел купить топливо, но наткнулся на мошенников и потерял полмиллиона рублей, пишет краевое управление МВД.

Полицейские установили, что мужчина позвонил в коммерческую организацию и заказал 20 тонн дизельного топлива. Вскоре ему позвонил лжепродавец и назвал расчетный счет, на который нужно перевести деньги. Директор перечислил туда 500 ты. рублей.

Однако через некоторое время, когда прибыла цистерна с соляркой, водитель отказался ее сливать, пояснив, что никаких его денег руководитель не получал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

– Сотрудники полиции обращаются к жителям края с напоминанием о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами. Перепроверяйте информацию, поступающую вам от неизвестных людей. Ни в коем случае не переводите свои денежные средства на чужие счета. И обязательно перезванивайте на номера государственных или иных учреждений с целью проверки поступающей информации, – призывают в ведомстве.

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