В пригороде Барнаула почти на год перекроют движение по мосту

Мост о Власихе. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пригороде Барнаула 26 октября закроют на реконструкцию мост через реку Власиха по улице Мамонтова. Объект обновят по нацпроекту, пишет пресс-служба мэрии города.

Проезд по этому мосту в селе Власиха будет закрыт до 30 августа 2021 года. До этого момента автомобили будут двигаться по объездному пути.

– Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда. Дорожники приносят извинения за причиненные неудобства, – сообщают в мэрии.

Отметим, что реконструкцию моста проведут будет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ согласно муниципальному контракту превысит 53 млн рублей.

Напомним, ранее власти Барнаула сообщили о завершении ремонта участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой, протяженностью более трех километров. Подробнее здесь.

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