Бывшего главного инженера “Модеста” осудили за получение взяток и мошенничество

Суд признал бывшего главного инженера виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего главного инженера алтайского завода “Модест” признали виновным в получении взяток в крупном размере и мошенничестве. Мужчину осудили, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, с 2014 по 2018 он получил взятки более 645 тыс. рублей через посредников от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью Барнаула. Деньги предназначались для выбора именно этих организаций в качестве поставщиков комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста».

– Кроме того, осужденный, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием руководителя, заключил фиктивные договоры поставок Заводу товарно-материальных ценностей, тем самым похитив более 1 миллиона 100 тыс. рублей, – отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия бывший главный инженер признал вину. На его имущество наложили арест в сумме более 540 тыс. рублей.

Суд признал бывшего главного инженера виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Напомним, в 2019 году суд вынес приговор гендиректору молочного завода «Модест» Антониде Устиновой. Женщина получила 7,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 2 млн рублей. Ее обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

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