Андрей Овсянников временно возглавит Октябрьский район Барнаула

Андрей Овсянников Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Бывший глава Троицкого района Андрей Овсянников будет временно руководить Октябрьским районом Барнаула. 37-летний мужчина заменит оскандалившегося Вячеслава Новикова.

Напомним, чиновника лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование, а затем задержали за езду без водительского удостоверения. В итоге ему было назначено 10 суток административного ареста, пишет Толк. Попытки обжаловать решение пока остаются безрезультатными.

О назначении временного руководителя сообщила мэрия в телеграм-канале.

Что касается Овсянникова, ранее с поста главы района он ушел в отставку по собственному желанию. 9 октября этого года депутаты районного совета приняли решение о прекращении его полномочий.