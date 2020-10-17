Скрин публикации Фото: со страницы vk.com/incident_22

Барнаульская полиция разыскивает пострадавших геймеров от действий подозреваемого в мошенничестве местного жителя. Парень брал в аренду игровые приставки, а потом продавал их в ломбарды.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». По оперативным данным, от его действий пострадали многие люди, - обращается полиция к жителям со страниц паблика "Инцидент Барнаул".

Житель был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу. Сейчас устанавливаются пострадавшие.

Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от противоправных действий данного гражданина, обращаться по телефону: 89619962000, Денис.