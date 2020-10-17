В Алтайском крае 24 пенсионера отметили вековой юбилей

Всего в регионе проживает 65 человек старше 100 лет - 12 мужчин и 53 женщины. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году уже 24 человека отметили вековой юбилей. Всего в регионе проживает 65 человек старше 100 лет - 12 мужчин и 53 женщины.

Самая старшая из них - живет в Алтайском районе и 27 октября отметит свое 105-летие. Еще четыре женщины - из Заринска, Новоалтайска, Бийска и Локтевского района - минувшим летом отпраздновали 104-й день рождения.

- Пять долгожительниц - сверстницы событий 1917 года, 12 родились в 1918 году, а 19 появились на свет 101 год назад, в 1919 году. Двое старейших на Алтае мужчин живут в Бийске и Заринске, им по 102 года, - сообщает региональное управление пенсионного фонда.

Всем пенсионерам, достигшим 80 лет, ПФР увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза. Обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для перерасчета в этом случае не нужно, он производится автоматически.