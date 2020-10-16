В Тальменском районе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы

В момент ссора оба были пьяны Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранительные органы Тальменского района Алтайского края задержали местного 47-летнего жителя, которого подозревают в убийстве сожительницы.

Как установило следствие, во вторник вечером, 13 октября, между мужчиной и его 40-летней сожительницей произошел скандал на почве ревности. Оба на тот момент находились в состоянии опьянения.

- Мужчина на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес 40-летней потерпевшей множественные удары ножом в жизненно-важные органы, а затем спрятал ее тело в погреб, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи ведут сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.