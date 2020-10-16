В Барнауле завершили ремонт улицы Попова

Отремонтированный участок Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти города Барнаула рапортовали о завершении ремонта участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой, протяженностью более трех километров.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Одним из основных и масштабных объектов нацпроекта в текущем году стала улица Попова. Стоимость составила 569 млн рублей, - говорит глава города Вячеслав Франк. - Много лет обсуждалась сама возможность реконструкции этой улицы, но в связи с ограниченностью средств приступить к реализации не удавалось. В 2019 году при поддержке губернатора Виктора Томенко работы были начаты. Из-за серьезного объема они были разделены на несколько этапов, их выполнение заняло два года.

В итоге дорога была расширена до 10,5 метров, то есть были оборудованы по три полосы в каждом направлении, построена новая ливневка, переложены трамвайные пути, по новому установлены сети наружного освещения.

- Отремонтированы два путепровода. Установлены три светофорных объекта. Сделаны пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. Конечно же, проведено озеленение улицы – высажены 224 березы, 39 кустов сирени, посеяно 35 тысяч квадратных метров газона, - добавляет руководитель ООО ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян.

Уже с завтрашнего дня, 17 октября, будет открыто движение на все протяжении отремонтированного участка.