Селянин во время валки деревьев нечаянно задавил товарища

Трагедия произошла во время заготовки дров Фото: Анна СЕМИНА

Жителя Новичихинского района судили за то, что во время валки деревьев он случайно разбил голову товарищу.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел во время заготовки дров. В тот момент в лесу было трое местных жителей.

- В процессе валки очередного дерева лесоруб, действуя в нарушение элементарных правил предосторожности, не убедился в отсутствии в зоне падения дерева посторонних лиц, что в итоге привело к тому, что дерево упало на находящегося поблизости коллегу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Мужчина получил тяжелейшую травму головы, несовместимую с жизнь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследованием занималось Следственное управление СК РФ по региону. Обвиняемый, как на протяжении предварительного следствия, так и в суде, виновным себя признал в полном объеме. Ему назначили 1 год 10 месяцев ограничения свободы.