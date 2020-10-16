12 лет заключения может получить женщина, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Новоалтайске

Суд пройдет в Новоалтайске Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал в суд материалы уголовного дела, в отношении 45-летней жительницы Новоалтайска, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Напомним, страшная трагедия произошла 26 июля этого года. Следствие установило, что 45-летняя женщина села за руль своей иномарки Nissan Sunny в состоянии опьянения. В районе дома №217 по улице Белоярской в городе Новоалтайске, она не справилась с управлением и сбила маленького мальчика, который в тот момент находился недалеко от дороги. Она буквально «припечатала» его в столб. Пострадавший скончался на месте аварии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом находящимся в состоянии опьянения». Изначально правоохранительные органы сообщали, что женщина свей вины не признавала и свидетельствовать против себя отказывалась. Тем не менее, как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, в итоге она все же признала свою в полном объеме и раскаялась. Хотя, как показывает практика подобных дел, это делается для того, чтобы смягчить наказание. Согласно уголовному кодексу, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемая ожидает суда.

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