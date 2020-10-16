Прокуратура проведет проверку дома, который бьет током

Одна из проблем дома - отсутствие заземления Фото: Анна СЕМИНА

Прокуратура Алтайского края начала проверку по сообщениям в СМИ, которые касаются жилого дома в Камне-на-Оби. Он, по словам его жильцов, бьет током.

Речь идет о трехэтажном доме на улице Украинской, 3. Несколько лет назад он был полностью выкуплен для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что дом был абсолютно новый, проблемы технического характера в нем начались буквально с момента сдачи: сначала в подвале прорвало канализацию, потом в квартирах произвольно стали появляться лужи, а теперь еще дом бьет током. По словам его обитателей, местами на полу даже оплавился линолеум. Независимая экспертиза показала, что в помещении нет заземления.

Прокуратура региона также заинтересовалась недоработками. Она также намерена оценить состояние инженерных сетей.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и государственной власти края по выдаче разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, принятию мер к назначению управляющей организации для обслуживания дома, а также соблюдению ресурсоснабжающими организациями установленных требований к качеству коммунальных услуг, предоставляемых пользователям помещений в указанном доме, - говорится в заявлении ведомства.

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