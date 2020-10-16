Водитель внедорожника врезался в жилой дом в Барнауле

По предварительным данным, пешеходы не пострадали Фото: скриншот сайта

Утром в пятницу, 16 октября, в Барнауле произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие: водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в жилую многоэтажку.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел на проспекте Социалистическом, 76.

- Около семи часов утра водитель вышел из авто с бутылкой пива, - рассказывают очевидцы.

Сложно сказать с какой стороны двигался водитель – вниз по проспекту или вырулил с улицы Папанинцев и не справился с управлением, но в итоге он оказался на тротуаре, а в последствии врезался в жилой дом.

Судя по комментариям под постом в группе Barnaul22, по счастливой случайности никто под колеса автомобиля не попал. Позже там же в сообществе отписался пользователь, который заверил, что лично знает водителя и тот не мог сесть за руль в нетрезвом состоянии. Так это или нет – должны установить эксперты.

Напомним, еще одна авария произошла сегодня на Новом мосту, а также на въезде в Барнаул.

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