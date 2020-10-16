В Барнауле запретят парковку у концертного зала «Сибирь»

Помимо центра города, схема движения изменится и в районе Солнечной Поляны Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция намерена установить в Барнауле еще один знак, запрещающий стоянку транспорта.

Речь идет об участке проспекта Ленина, по его нечетной стороне – в районе строения №7. По этому адресу располагается концертный зал «Сибирь».

- Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы, - пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Знаки установят 2 ноября. Кроме того, с этого же дня будет изменена схема движения транспорта в районе пересечения улицы Солнечная Поляна и Энтузиастов. Будет запрещено ехать по крайним левым полосам в прямом направлении. Движение организуют следующим образом:

- правая полоса движения - направо;

- средняя полоса движения - прямо;

- левая полоса движения - налево.

- Изменения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения, а также уменьшения «конфликтных» точек пересекающихся транспортных потоков, - объяснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.