Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 октября 2020 года составило 16 039

За сутки заразился коронавирусом еще 181 житель региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки увеличилось еще на 181 случай и составило по данным на 16 октября 2020 года 16 039 человек.

В оперативном штабе региона уточняют, что инфицированные были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 65, Бийск –33, Славгород – 21, Благовещенский район – 11, Кулундинский район – 11, Рубцовск – 6, Немецкий район – 6, Локтевский, Рубцовский и Шипуновский районы – по 5, Змеиногорский район – 4, Поспелихинский, Бурлинский, Краснощековский районы – по 2, Курьинский, Третьяковский и Табунский районы – по одному.

Остаются на лечении в госпиталях 1625 человек. Амбулаторно получают рекомендации медиков четыре пациента. При этом число «тяжелых» пациентов составляет 297 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 117.

- Кроме этого 1811 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 197 человек находятся там по другим обстоятельствам, 890 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляют в оперштабе.

Закончили лечение и были выписаны – 167 человек. Таким образом, общее число вылечившихся – 13 785. Скончались за минувшие сутки восемь человек. Из них от COVID-19 – пять. Общее число жертв вируса за весь период наблюдения в Алтайском крае – 625.