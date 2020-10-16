В «чистый четверг» с территории Барнаула вывезли 85 машин мусора

Мусор собирали во всех районах города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 15 октября в Барнауле состоялась экологическая акция по уборке города от мусора. В итоге участники «чистого четверга» насобирали 85 машин отходов.

Акция по санитарной очистке города проходила во всей районах и микрорайонах. Так в Центральном уборка проходила на улицах Анатолия, Никитина, Интернациональной, собирали мусор и в районе автомобильной развязки у Обского моста. Велась работа и в поселке Южном: здесь не только расчищали контейнерные площадки и убирали мусор на улицах и бульварах, но и подготавливали к зиме клумбы. Помимо этого порядок навели в парке «Центральный».

В Железнодорожном районе мусор, ветки и листву собирали вдоль центральных магистралей. С работой помогали студенты, сотрудники предприятий, управляющих компаний, общественники и просто неравнодушные жители краевой столицы.

Помимо этого была ликвидирована одна несанкционированная свалка в районе проспекта Энергетиков, более 20 тонн мусора вывезли с территории дамбы №2 во Власихе и многое другое.