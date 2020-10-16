29-летний репетитор из Рубцовска подозревается в домогательстве к детям

Сейчас преподаватель ожидает суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд пойдет 29-летний житель Рубцовска, которого обвиняют в «иных действиях сексуального характера» в отношении двух девочек.

Следователи установили, что с января по март 2020 года мужчина работал преподавателем в одном из репетиторских центров города Рубцовска.

- С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, во время проведения занятий совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 8-ми и 10-ти лет, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данным выявленным фактам и было возбуждено уголовное дело. На стадии предварительного следствия мужчина свою вину не признал. Тем не менее, доказательства его причастности собраны, обвинение утверждено. Сейчас репетитор ожидает суда. Ему грозит до 20 лет заключение, а также лишением права заниматься определенными видами деятельности.