Мужчина в спортивном костюме пропал на Алтае

Иван Груздев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Змеиногорский межрайонный следственный отдел СУСКР по Алтайскому краю ведет розыск 43-летнего Ивана Груздева. Мужчина пропал без вести.

По данным следствия, он ушел из поселка имени 8 Марта Курьинского района еще 5 июля этого года и до настоящего момента его местонахождение не известно. В рамках действующего законодательства было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известны приметы пропавшего мужчины: на вид 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в синий спортивный костюм.

Всех граждан, которые обладают информацией о местонахождении мужчины или знают об обстоятельствах его пропажи, либо встречали его, просят сообщить по телефонам: 8(385-76) 22563, 8-913-210-44-83, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).