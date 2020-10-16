На Новом мосту в Барнауле фура «сложилась» пополам

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в пятницу, 16 октября, в Барнауле на Новом мосту через реку Обь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, большегруз ехал в Барнаул. Причем двигался он по крайней левой полосе. Примерно на середине моста его занесло и фура буквально сложилась пополам, при этом врезалась в металлическое ограждение, разделяющее встречные потоки.

Сложность для других участников движения заключалась еще и в том, что неподалеку в крайнем правом ряду встала сломанная другая фура. Таким образом, образовалась небольшое «горлышко» через которое протискивались остальные автомобили.

Кроме того, как сообщаю в группе «Инцидент Барнаул», еще одна авария произошла недалеко от въезда в город. Там столкнулись четыре машины, в том числе грузовая «Газель». О возможных пострадавших не сообщается.