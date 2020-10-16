ХК «Динамо-Алтай» перенесло матчи с «Красноярскими Рысями»

Первая тренировка после карантина

Руководство Высшей хоккейной лиги после договоренностей представителей клубов утвердило новые сроки проведения матчей между барнаульской командой «Динамо-Алтай» и «Красноярскими Рысями».

Изначально игры должны были состояться 17, 18, 20 и 21 октября, однако из-за того, что в обеих коллективах были выявлены зараженные коронавирусом, матчи перенесли на более поздние сроки. Встречи также состоятся на выезде в Красноярске и пройдут 20, 21, 23 и 24 октября.

Напомним, ранее наша команда была вынуждена отменить домашние игры с курганским «Юниором», так как после выезда в Саратов, положительный тест на COVID-19 получили сразу 14 членов коллектива. Все они были отправлены на карантин. Кроме того, на минувшей неделе вирус был установлен еще у четырех представителей команды. Остальные же, кто уже выздоровел, приступили к тренировкам.

Таким образом, Высшая хоккейная лига приняла решение перенести на более позднее время матчи «Динамо-Алтай» и «Юниора». Не исключено, что они пройдут в ноябре.

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