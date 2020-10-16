Барнаульцы могут проголосовать за благоустройство общественных территорий

Власти города опять забыли включить парк Ленина в список территорий для благоустройства Фото: Анна СЕМИНА

Со следующего понедельника, 19 октября, жители Барнаула смогут проголосовать за общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году.

Голосование будет открыто в 8 часов утра, а завершится 2 ноября, также в 8.00. Оно будет проходить через Систему голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края.

В городской администрации поясняют, что список был утвержден на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. Жители краевой столицы смогут проголосовать один раз и выбрать не более шести мест.

Примечательно, что в очередной раз в этом списке не оказалось ни парка Целинников, ни скандально известного парка имени Ленина, о необходимости восстановления которого уже было много разговоров, но до сих пор власти игнорируют просьбы общественников. При этом в перечне для голосования оказалась набережная Речного вокзала, которую и так приводят в порядок, парк «Центральный», у которого есть администрация и который и так содержится. Есть клочок зеленой зоны у дома №113 по улице Малахова, где никто никогда не отдыхал, так как она находится рядом с дорогой и ряд других спорных объектов, которые можно восстановить даже в формате текущего содержания.

Итоги голосования будут подведены общественной комиссией в течение трех дней со дня окончания голосования. Список выбранных территорий опубликуют на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

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