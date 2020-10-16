Многоэтажка в Камне-на-Оби бьет током своих жильцов

Эксперты заявили, что в доме электричество не заземлено Фото: Анна СЕМИНА

В Камне-на-Оби жители новой трехэтажки жалуются на собственный дом – теперь он бьет своих постояльцев током.

Проблемы с новостройкой на улице Украинской, 3 начались с момента ее сдачи. Сначала там прорвало канализацию в подвале. Когда устранили эту неполадку, начались спонтанные протекания воды уже в жилых помещениях, а затем и с электричеством. Теперь, как пишут «Каменские известия», людей бьют током родные стены.

Вообще, весь этот дом был выкуплен КГКУ «Региональное жилищное управление» для нужд сирот и после того, как выявилась первая проблема, ведомство подало в суд на строителей. По решению суда была проведена независимая экспертиза. Люди, которые ее проводили, были в шоке. Оказалось, что в доме нет заземления. Но на этом все. Пока никто не устраняет недочеты.

Вдобавок к этому не определена форма управления, а вместе с этим даже текущие проблемы решить невозможно. Конечно, можно было бы создать ТСЖ, но пока только один человек является собственником квартиры. Остальные находятся в соцнайме. Единственная на рынке Камня-на-Оби управляющая компания не хочет брать дом под свою «опеку» и требует сначала привести его в нормальное состояние, чем приходится заниматься брошенным на произвол судьбы жильцам трехэтажки.