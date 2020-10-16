Больше половины работ уже выполнили на реконструкции старого моста в Барнауле

Старый (коммунальный) мост Фото: УПРДОР «Алтай»

В Барнауле продолжается масштабная реконструкция старого моста через реку Обь. На сегодняшний день уже выполнено более половины запланированных работ.

- Полностью завершены работы по замене плит проезжей части Коммунального моста через Обь в Барнауле, сейчас идет ремонт двух эстакад, - отмечают в Упрдор «Алтай».

Теперь вместо старых железобетонных плит, которые лежали на месте проезжей части, установлено новые ортотропные. Они были изготовлены по индивидуальному заказу, каждая отдельно, под каждую балку. В общей сложности мостовики заменили 370 плит. Сейчас вес конструкции составляет более двух тысяч тонн. По оценкам специалистов, новые плиты должны прослужить не менее 50 лет.

В настоящий момент рабочие устанавливают перила и занимаются устройством системы водоотвода.

– Основные сложности с реализацией объекта пришлись на начальный этап, но во взаимодействии со всеми местными ведомствами и при федеральной поддержке, удалось эффективно выстроить производственный процесс, – отметил эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай» Артем Онищенко. – Ремонт идет строго по графику, нарушений сроков мы не прогнозируем.

В эти дни работы ведутся на эстакадах: демонтируют старые балки пролетных строений, ремонтируют стойки опор и ригели, после этого на их место встают новые. Вес каждой – около 15 тонн. В общей сложности предстоит заменить 180 балок. Левобережная эстакада, которая находится на стороне Барнаула уже готова на 70%. На правой завершается демонтаж балок.

С наступлением холодного времени года работы не прекратятся. До июня 2021 года мостовики должны будут завершить ремонт эстакад, после чего начнется укладка асфальта.

Сдача объекта намечена на ноябрь следующего года.