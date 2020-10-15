Барнаульская пенсионерка хотела купить доллары, а потеряла 700 тысяч рублей

Женщина ввела данные своей карт и выполняла указания мошенника. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пенсионерка обратилась в полицию, сообщив о мошенничестве. Женщина доверилась неизвестному трейдеру, который обещал ей помочь выгодно продать иностранную валюту, сообщает пресс-служба МВД.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником брокерской компании. Мужчина начал убеждать пенсионерку приобрести доллары, а затем продать их по выгодной цене. Женщине предложение показалось крайне выгодным, поэтому она не могла отказаться. После ее положительного ответа звонивший отправил ей ссылку. Пенсионерка перешла по ней и ввела данные своей банковской карты, включая трехзначный номер с обратной стороны.

Несколько раз заявительнице поступали звонки с указаниями, в результате чего женщина оформила на себя кредит. Затем аналогичным способом у неё списали более 700 000 рублей. Позже женщина посоветовалась со своими знакомыми, которые сообщили ей, что все это время она поддерживала связь с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.

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