Треть бюджетников в Алтайском крае зарабатывают на уровне МРОТ

В 2021 году минимальная оплата труда впервые превысит установленный прожиточный минимум. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около трети работников бюджетной сфера в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ. Об этом рассказал во время пресс-конференции министр финансов региона Данил Ситников.

Всего в крае около 200 тысяч бюджетиков. Они работают в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д. По словам Ситникова, в 2021 году зарплату бюджетников проиндексируют в соответствии с величиной инфляции 4,3%.

После индексаций средняя зарплата у бюджетников в Алтайском крае должна вырасти с 26 310 рублей до 27 443 рублей.

Также министр отметил, что начнет меняться и размер МРОТ. В 2021 году минимальная оплата труда впервые превысит установленный прожиточный минимум. Правда, повышение составил лишь 90 рублей.

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