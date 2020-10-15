Почта России открыла для жителей Алтайского края свыше 100 новых вакансии

Почта России как один из крупнейших работодателей страны предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, гибкий график работы и возможность обучения.

В Алтайском крае кандидатам открыты вакансии операторов по работе с клиентами, почтальонов, курьеров и водителей. Также требуются специалисты на работу в структурные подразделения управления федеральной почтовой связи Алтайского края.

Для новых сотрудников отделений почтовой связи действует программа «Наставничество», в рамках которой новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе, сократив адаптационный период и подготовив к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

Сегодня Почта России – цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны вплоть до самых отдаленных и труднодоступных территорий и входит в перечень стратегических предприятий страны.

– Наша компания гарантирует своевременную выплату заработной платы, профессиональное обучение. Трудоустройство возможно на постоянной, временной основе или по внешнему совместительству. Всего с начала пандемии, в тот период, когда многие предприятия приостановили свою работу, в УФПС Алтайского края было принято порядка шестисот сотрудников, из них более 300 молодых специалистов, – отметила и.о. заместителя директора по кадровым и социальным вопросам УФПС Алтайского края АО «Почта России» Дарья Демаева.

О вакансиях в УФПС Алтайского края можно узнать, обратившись в отделения почтовой связи.