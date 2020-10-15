Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2020 года составило 617

Скончалось еще 13 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксирован новый рекорд по смертности за сутки среди больных коронавирусом. Так, за прошедшие 24 часа в регионе скончалось 13 человек. Из них от коронавирусной инфекции умерли семь.

Ранее максимальное число умерших за сутки составляло 11 человек. За всё время в регионе умерли уже 617 человек с диагнозом COVID-19. Из них 284 человека – от коронавируса, 329 – по другим причинам и четыре случая в данный момент находятся на экспертизе.

Также в крае прибавляется число тяжелобольных пациентов. Сегодня таких насчитывается 287, 111 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По последним данным, в алтайских госпиталях проходят лечение 1 619 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают только четыре пациента. 3626 человек, которые болеют бессимптомно, лечатся и наблюдаются амбулаторно на дому.

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