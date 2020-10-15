Медики ковидного госпиталя в Барнауле рассказали о задержках в выплатах и выселении из гостиницы

Медики ищут съемные квартиры, чтобы не заражать близких. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле медикам ковидного госпиталя не доплатили десятки тысяч рублей и отправили домой вместо обсервации в гостинице. Об этом рассказала altapress.ru санитарка госпиталя на базе горбольницы №5 Кристина Петрова (имя изменено).

Первые задержки зарплаты были еще в прошлом месяце, но вопрос быстро решился. В октябре же медикам по непонятным причинам выплатили копейки.

– Кинули кусочек: кому пять, кому семь, кому 10 тысяч, — говорит Кристина. — Моя зарплата сейчас, в ковидных условиях, составляет около 70 тысяч рублей. Где все остальное? Мы стали задавать вопросы, и нам сказали: „Проявите терпение. Вовремя не был подписан договор о выплатах“. Но мы же не дураки, извините, от жизни не оторваны, хоть и находимся в самоизоляции. Знаем, что деньги на содержание персонала и зарплату до 1 января в край пришли в срок. Где они?, – рассказала журналистам Кристина.

Также, по мнению санитарки, скорее всего, расторгнут договор и с гостиницей, в которой проживали медики на время работы в «красной зоне». По ее словам, всех, проживает в Барнауле отправили домой. И сейчас многие сотрудники ищут съемные квартиры, чтобы не заражать близких и соблюдать самоизоляцию.

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