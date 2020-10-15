Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 октября 2020 года составило 15 858

Прирост заболевших с каждым днем набирает обороты. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 178 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 66 пациентов. Общее число зараженных достигло 15 858, выписалось из больниц 13 618 человек.

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1 619 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают только четыре пациента. По данным регионального оперштаба, на данный момент в крае 287 тяжелобольных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 111 из них.

Помимо этого, в госпиталях находятся 1718 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Также 196 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

За минувшие сутки в крае развернули еще 40 коек. На сегодняшний день остаются свободными 600 мест. 3626 человек, которые болеют бессимптомно, лечатся и наблюдаются амбулаторно на дому.

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