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Приставы закрыли ночной клуб в Барнауле из-за громкой музыки

Роспотребнадзор провел там внеплановую проверку
Татьяна Гейнрих
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Громкость музыки превышала допустимые нормы.

Громкость музыки превышала допустимые нормы.

Фото: pixabay.com

В Барнауле судебные приставы закрыли ночной бар из-за громкой музыки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.

Жалобу в Роспотребнадзор подал местный житель. Дело в том, что клуб расположен в спальном районе в одной из многоэтажек. Жильцам дома неоднократно мешала громкая музыка, доносящаяся из бара по ночам. Роспотребнадзор провел в баре внеплановую проверку.

– По результату были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований со стороны владельцев данного бара, а именно превышение допустимого уровня звука в ночное время суток при включенном музыкальном оборудовании с использованием живой музыки., – сообщают в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.

Деятельность ночного клуба приостановлена на 14 суток.

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