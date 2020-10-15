Алтайский Минсельхоз поддержал идею Россельхозбанка выпустить карты с местными продуктовыми брендами

«Размещение изображений алтайских продуктов на пластиковых картах Россельхозбанка, уверен, будет способствовать их продвижению среди российского населения. Идея о запуске такого проекта – перспективна и ее реализация – хороший шанс продемонстрировать продовольственную уникальность разных территорий. Алтайский край, без преувеличения, - неповторимый регион. Разнообразие почвенно-климатических зон, начиная от степи и заканчивая предгорьями, позволяет развивать в регионе практически все виды сельхозпроизводства. Наличие мощной переработки дает возможность перерабатывать основную долю производимого сырья. Для многих наш регион ассоциируется с сочетаниями алтайский сыр, алтайский мед, алтайские крупы, алтайские панты, алтайский хлеб, алтайская гречиха. Все эти, и много других продуктов, достойны для размещения на пластиковых картах Россельхозбанка» - считает министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Идею размещения региональных брендов на картах РСХБ озвучила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина в рамках главного аграрного события года – выставки «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.

Региональные бренды производятся силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 млрд рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1% в 1992 году до 14%.

Банк осуществляет поддержку фермерского движения по многим направлениям: расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях; комплексная поддержка через цифровую экосистему банка «Свое. Фермерство»; упрощенный доступ к кредитам до 5 млн рублей по льготной ставке до 5% годовых с возможностью беззалогового кредитования; инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции – до 20 млн руб.; финансовые решения для начинающих фермеров, которые решили начать свой бизнес с нуля без соответствующих компетенций. В рамках последнего в стране запущен пилотный проект «Школа фермера», который на следующий год будет распространен на большее число регионов.

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