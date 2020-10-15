Перевозчики Барнаула просят мэра поторопиться с повышением цен на проезд

Цена одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси - 28 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевозчики Барнаула обратились с открытым письмом к мэру Барнаула Вячеславу Франку, в котором просят быстрее повысить цены на проезд в общественном транспорте. Письмо есть в распоряжении amic.ru.

В сообщении перевозчики напоминают, что решение повысить цены на проезд было принято еще 24 сентября на Координационном совете по ценообразованию Барнаула, но постановления администрации до сих пор нет. В это время положение собственников продолжает ухудшаться из-за роста цен на дизельное топливо и социальной напряженности в трудовых коллективах из-за обещаний повысить заработную плату.

– В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского транспорта, снижения социальной напряженности в трудовом коллективе путем повышения заработной платы, своевременного ремонта подвижного состава просим ускорить процесс принятия постановления о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, - пишут предприниматели.

Под письмом поставили подписи директора компаний ТК «СолГри», «Евробус+», «Вега-Транс» и «Фрайбус Транспорте».

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Цена одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси - 28 рублей (подробнее)