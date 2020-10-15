Школы Заринска получают поддержку в период распространения коронавируса

В школы передали партию бесконтактных санитайзеров и около 500 литров кожных антисептиков Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - оказал помощь администрации города в приобретении дезинфицирующих средств для детских образовательный учреждений.

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в школы передали партию бесконтактных санитайзеров и около 500 литров кожных антисептиков. На эти цели фонд выделил более 500 тыс. рублей.

«Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей в школах. Поддержка образовательных учреждений – наш приоритет, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы заботимся о безопасности своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи чувствовали себя в безопасности».

Ранее администрации города оказали помощь в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования, а также помогли школам Заринска провести ЕГЭ в период распространения коронавируса - передали 10 тыс. медицинских масок, 4 тыс. защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей.