Власти Барнаула решили строже контролировать соблюдение масочного режима

Пассажиров без маски обслуживать запрещено. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Барнаула прошло заседание «антикоронавирусного» штаба. Глава города Вячеслав Франк отметил, что в настоящее время важно максимально обеспечить выполнение требований, обозначенных в «антиковидном» указе губернатора.

В связи с этим гражданам с 13 октября запрещено без масок находиться в магазинах, транспорте, аптеках, в местах общественного питания и предоставления услуг. Также запрещается обслуживание «безмасочников». Ответственность за нарушение возлагается на собственников помещений и транспорта. Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы и разделять группы сотрудников на разные смены.

Также на заседании отметили, что вновь работает штаб добровольцев #МЫВМЕСТЕ, созданный весной для доставки продуктов и лекарств гражданам старше 65 лет. В Барнауле в проекте участвуют более сотни волонтеров. За четыре дня работы выполнено 35 заявок.

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