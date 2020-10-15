Драку на Старом базаре в Барнауле обсудили в программе Андрея Малахова

В студию пришла вдова Павла и ее родная сестра, другую сторону представляла чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Фото: скриншот с видео

В среду, 14 октября, в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» вышел сюжет о смертельной драке в Барнауле на Старом базаре, которая закончилась гибелью Павла Рохлова. В студию пришла вдова Павла и ее родная сестра, другую сторону представляла чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Напомним, Павел Рохлов пытался разнять драку, но сам стал жертвой. С одного удара в голову он упал на асфальт и скончался. В его смерти обвиняют экс-боксера Михаила Старцева.

Андрей Малахов отметил, что в драке в основном участвовали женщины, в то время как мужчины снимали происходящее на камеру.

В отношении Михаила Старцева возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". В данный момент он находится под стражей. Суд продлил арест до 26 октября.

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