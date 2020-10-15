Алтайский техуниверситет присоединился ко Всероссийскому фестивалю науки

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

На официальном сайте АлтГТУ создан раздел с научно-популярными и интерактивными площадками https://www.altstu.ru/nauka0pl.

Гости смогут посмотреть видео из научных лабораторий, презентации интересных научных проектов АлтГТУ в режиме онлайн.

Видеоматериалы будут интересны разной возрастной аудитории. Факультет специальных технологий приглашает на эксперименты по физике и химии. А преподаватели факультета информационных технологий рассказывают, как создавать компьютерные 3D игры.

Интерактивные мероприятия проведет и институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. Преподаватели дадут советы о том, как выбрать качественные продукты, расскажут, что необходимо включить в ежедневный рацион для обеспечения растущего организма необходимыми пищевыми веществами. В прямом эфире они научат готовить блюда и напитки так, чтобы максимально сохранить их полезные свойства.

«В рамках Всероссийского фестиваля науки мы подготовили увлекательные мастер-классы, презентации, лекции, научные опыты, демонстрации. Учащиеся младших классов познакомятся с точными науками и увидят настоящую «техническую» магию. Старшеклассники смогут больше узнать о направлениях подготовки и факультетах АлтГТУ. Взрослое поколение получит массу полезных лайфхаков, которые упростят жизнь. Всех гостей онлайн-фестиваля ожидают занимательные эксперименты, яркие впечатления и море положительных эмоций», – рассказывает заместитель декана довузовской подготовки Виктория Яровикова.