Барнаульские похоронные службы начали изготавливать гробы с окошками для умерших от COVID-19

Инфицированного хоронят в закрытых гробах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле стали делать гробы с окошками. Они предназначены специально для умерших от коронавируса. Как рассказал amic.ru руководитель "Алтайской похоронной службы" Константин Кобзев, об этом просят родственники усопших, так как они на прощание хотят увидеть покойного.

Новый дизайн связан с тем, что тело усопшего, инфицированного коронавирусом хоронят в закрытом гробу, а для родственников очень сложно прощаться с умершим, не увидев его тела, поэтому ритуальные компании пошли навстречу людям.

Стеклянные "окошки" изготовители врезают в обычные гробы. Эта деталь повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч рублей. Цена варьируется в зависимости от материала и уровня сложности работы.

Однако такой способ рекомендуют не все ритуальные компании. Директор "Алтайского похоронного дома" Владимир Клевакин говорит, что при закапывании земля вместе со стеклом обвалится на лицо усопшего. Надо чем-то закрывать эту стеклянную рамку дополнительно, что испортит внешний вид гроба. В их похоронном доме принято скидывать фото умершего родственникам на WhatsApp.

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