Республика Алтай бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

С каждым днем в регионе растет число новых случаев. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 148 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд в регионе с начала пандемии. Общее число заболевших составляет 5037 случаев.

Большинство заболевших зарегистрировали в Горно-Алтайске. Там подтвердилось 59 новых случаев, в том числе у пяти детей. На втором месте Майминский район – там 39 зараженных. В Кош-Агачском районе выявлено 16 заболевших коронавирусом.

Также за прошедшие сутки выздоровели 66 пациентов. За весь период в регионе выздоровели 3549 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость распространяется из-за несоблюдения жителями и гостями требований противоэпидемического режима, игнорирования запретов на проведение массовых мероприятий, а также отсутствия контроля за соблюдением требований противоэпидемического режима руководителями предприятий и главами муниципальных образований.

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