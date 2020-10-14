Москвич совратил маленьких жителей Алтайского края

Уголовное дело направили в суд.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Москвы будут судить за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Среди жертв мужчины есть жители Алтайского края, пишет СУ СКР по региону.
По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года мужчина, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей, заходил на страницы к детям. Он переписывался, используя вымышленное имя.
Во время бесед мужчина склонял детей к совершению развратных действий и отправлял фотографии порнографического характера.
– Следствием доказаны 12 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого в отношении потерпевших в возрасте от 9 до 11 лет, проживающих на территории 7 субъектов Российской Федерации, в том числе в Алтайском крае. Кроме того, обвиняемый в 2020 году уже был осужден за совершение другого аналогичного преступления в 2018 году, – отмечают в ведомстве.
Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Алтайского края засунул знакомого в багажник и ударил топором
Мужчину осудили (подробнее)