Москвич совратил маленьких жителей Алтайского края

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Москвы будут судить за совершение нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Среди жертв мужчины есть жители Алтайского края, пишет СУ СКР по региону.

По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года мужчина, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей, заходил на страницы к детям. Он переписывался, используя вымышленное имя.

Во время бесед мужчина склонял детей к совершению развратных действий и отправлял фотографии порнографического характера.

– Следствием доказаны 12 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого в отношении потерпевших в возрасте от 9 до 11 лет, проживающих на территории 7 субъектов Российской Федерации, в том числе в Алтайском крае. Кроме того, обвиняемый в 2020 году уже был осужден за совершение другого аналогичного преступления в 2018 году, – отмечают в ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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