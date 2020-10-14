В Алтайском крае около 30 работников налоговой службы болеют коронавирусом

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас в Алтайском крае от 20 до 30 сотрудников налоговой службы болеют коронавирусом. Об этом сообщил руководитель УФНС по региону Юрий Куриленко, пишет “Толк”.

С начала пандемии COVID-19 переболели более 60 работников алтайского управления. Всего в системе налоговой службы региона задействованы 2,5 тыс. человек.

Юрий Куриленко отметил, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом с апреля держалось в пределах 4-10 человек. Люди заболевали и выздоравливали.

По его словам, в ведомстве делают все возможное, чтобы предотвратить заражение COVID-19. В частности, переводят сотрудников на удаленную работу и соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае зараженных коронавирусом выявили в в одном из банков, а также среди судебных приставов.

Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае с начала пандемии превысило 15,6 тыс. человек. За сутки выявили 172 новых случая.

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