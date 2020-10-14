Барнаулец украл из общежития чужие вещи

Подозреваемого задержали.
Фото: pixabay.com
В Барнауле мужчина выпивал в общежитии, а когда пошел домой, то прихватил с собой чужую верхнюю одежду, сообщает ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранителей, мужчина пришел к своему знакомому, чтобы выпить, и увидел в общей секции шкаф с вещами. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, житель краевой столицы похитил пуховик, пальто и куртки.
Обнаружив пропажу, хозяйка вещей обратилась за помощью в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 17 500 рублей.
Вскоре подозреваемого задержали, 40-летний мужчина признал свою вину. Украденные вещи он успел продать. К счастью, полицейские нашли верхнюю одежду и вернули законной владелице.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
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