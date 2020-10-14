Бийчанин решил подзаработать и продавал “паленый” алкоголь

Полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мужчина незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, пишет краевое управление МВД.

«Точка» по продаже самопального алкоголя находилась в частном доме по улице Верхне-Цесовская. Во время обхода на нее обратил внимание участковый.

Хозяин жилища, 31-летний бийчанин, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея соответствующей лицензии, продавал жидкость с запахом спирта.

В действиях мужчины усматривается административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

– Теперь продавцу грозит наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, – резюмировали в ведомстве.

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